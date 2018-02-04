Паунд предложил внести изменения в антидопинговый кодекс

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Ричард Паунд, который является экс-президентом Всемирного антидопингового агентства, заявил о необходимости изменить кодекс. Такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд принял оправдывающее решение в сторону спортсменов-нарушителей антидопинговых правил сочинских Олимпийских игр.

Напомним, арбитражный суд вынес удовлетворительный ответ на апелляционные иски 28 российских атлетов, которых МОК отстранил от участия в Олимпийских играх пожизненно.

Ричард Паунд отметил, что подобным решением суд нанес критический ущерб антидопинговому движению, а тем временем россияне явно "пьют шампанское с икрой и празднуют победу".

Он также заявил, что необходимо не только внести изменения в антидопинговый кодекс, но и тщательно проверить, не было ли со стороны арбитров превышения своих полномочий.