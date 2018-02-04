VistaNews.ru


Паунд предложил внести изменения в антидопинговый кодекс

Сегодня, 12:01

Ричард Паунд, который является экс-президентом Всемирного антидопингового агентства, заявил о необходимости изменить кодекс. Такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд принял оправдывающее решение в сторону спортсменов-нарушителей антидопинговых правил сочинских Олимпийских игр.

Напомним, арбитражный суд вынес удовлетворительный ответ на апелляционные иски 28 российских атлетов, которых МОК отстранил от участия в Олимпийских играх пожизненно.
Ричард Паунд отметил, что подобным решением суд нанес критический ущерб антидопинговому движению, а тем временем россияне явно "пьют шампанское с икрой и празднуют победу".
Он также заявил, что необходимо не только внести изменения в антидопинговый кодекс, но и тщательно проверить, не было ли со стороны арбитров превышения своих полномочий.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.