VistaNews.ru


На видео боец ММА нокаутировал сам себя

Вчера, 21:09

На турнире CES MMA 48-й произошло чрезвычайное происшествие. Боец MMA Тимоти Вудс нокаутировал сам себя в поединке с Тимом Кароном. После коронной подножки Вудс с соперником упал на пол и потерял сознание.

 Турнир CES MMA 48-й прославился интересным случаем. В поединке с соперником Тимом Кароном, Тимоти Вудс воспользовался своим «коронным» методом подножки оппоненту. Далее мужчины запутались в сетке стенки и «коварный» Вудс упал на пол и потерял сознание. После поединок завершился нокаутом бойца-задиры. Инцидент зафиксировали камеры, видео уже набирает просмотры на видеохостинге YouTube.

К слову, рост спортсмена равен 193,04 см, вес - 84.37 кг. Тимоти Вудс выступает в поединках «Middleweight», которые объединяют бойцов среднего веса от 77 до 84 кг. Выступает Вудс за Team Lloyd Irvin.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.