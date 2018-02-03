На видео боец ММА нокаутировал сам себя

Вчера, 21:09

На турнире CES MMA 48-й произошло чрезвычайное происшествие. Боец MMA Тимоти Вудс нокаутировал сам себя в поединке с Тимом Кароном. После коронной подножки Вудс с соперником упал на пол и потерял сознание.

Турнир CES MMA 48-й прославился интересным случаем. В поединке с соперником Тимом Кароном, Тимоти Вудс воспользовался своим «коронным» методом подножки оппоненту. Далее мужчины запутались в сетке стенки и «коварный» Вудс упал на пол и потерял сознание. После поединок завершился нокаутом бойца-задиры. Инцидент зафиксировали камеры, видео уже набирает просмотры на видеохостинге YouTube.

К слову, рост спортсмена равен 193,04 см, вес - 84.37 кг. Тимоти Вудс выступает в поединках «Middleweight», которые объединяют бойцов среднего веса от 77 до 84 кг. Выступает Вудс за Team Lloyd Irvin.