Сенаторы призвали главу НОК США уйти в отставку

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Сенаторы Джин Шахин и Джони Эрст обратились к Скотту Блэкмуну. Суть обращения состоит в призови главы Национального олимпийского комитета (НОК) США уйти в отставку. Причиной стал возможный факт отсутствия принятия мер по защите спортсменок от сексуальных домогательств в 2015 году.

Глава НОК США должен покинуть свой пост. С таким обращением к Блэкмуну обратились сенаторы. В виду сложившейся ситуации с бездействием в обеспечении безопасности спортсменок в 2005 году.

Речь идет о фактах посягательств на девушек. Пока ведется расследование дела, заявили сенаторы Шахин и Эрст, просят Скотта покинуть пост до завершения расследования и подтверждения его вины.