Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018

Сегодня, 05:09

Кот Ахилл из Зимнего дворца выбран оракулом на будущий ЧМ-2018. Он предскажет результаты матчей. Об этом сообщает пресс-секретарь эрмитажных котов.

В ближайшее время животное пройдет подготовку к работе. Его доставят к ветеринарам для полного обследования и вакцинации.

Стоит заметить, что Ахилл выбран предсказателем уже не в первый раз. В 2017 он пробовался в оракульском мастерстве во время Кубка Конфедераций. Тогда коту удалось правильно определить победителя: между мисками с флагами России и Новой Зеландии, хвостатый оракул выбрал первую. В результате сборная России победила со счетом 2:0.

Кроме того, Ахилл ранее предсказывал победителей песенного конкурса "Евровидение" и призеров Олимпиады. Точность предсказаний кота — приблизительно 85-100%.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля.