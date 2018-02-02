VistaNews.ru


Эрмитажный кот Ахилл предскажет результаты матчей ЧМ-2018

Сегодня, 05:09

Кот Ахилл из Зимнего дворца выбран оракулом на будущий ЧМ-2018. Он предскажет результаты матчей. Об этом сообщает пресс-секретарь эрмитажных котов.

 В ближайшее время животное пройдет подготовку к работе. Его доставят к ветеринарам для полного обследования и вакцинации.

Стоит заметить, что Ахилл выбран предсказателем уже не в первый раз. В 2017 он пробовался в оракульском мастерстве во время Кубка Конфедераций. Тогда коту удалось правильно определить победителя: между мисками с флагами России и Новой Зеландии, хвостатый оракул выбрал первую. В результате сборная России победила со счетом 2:0.

Кроме того, Ахилл ранее предсказывал победителей песенного конкурса "Евровидение" и призеров Олимпиады. Точность предсказаний кота — приблизительно 85-100%.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в нашей стране с 14 июня по 15 июля.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.