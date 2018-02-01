Из-за домогательств «Формула-1» отказалась от красивых девушек

Вчера, 20:58

Привлекательные модели в откровенных нарядах (grid girls) с 2018 года больше не будут сопровождать мероприятия в рамках турниров «Формулы-1». Генеральный промоутер чемпионата Formula One Group сообщил о том, что это «не соответствует духу времени».

Представители холдинга уточнили, что послужило причиной столь радикального решения, однако неофициальные источники утверждают, что отказ от grid girls был продиктован трендами борьбы с сексуальными домогательствами. Руководство FOG якобы не хочет, чтобы привлекательных девушек ассоциировали с призами для победителей гонок. Организаторы намерены заменить моделей «местными промоутерами», однако о ком идёт речь не уточняется.

Фанаты F-1 критично восприняли данную новость, как, впрочем, и сами девушки из grid girls. Для большинства из них подобные мероприятия всегда были путёвкой в мир профессионального модельного бизнеса.