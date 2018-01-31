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Сноубордистка Заварзина прокомментировала состояние перед Олимпиадой

Вчера, 22:10

Алена Заварзина, бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 в Сочи, рассказала о своем состоянии на кануне Олимпийских игр в Пхёнчхане.

«Есть некоторое давление. Очень сложная ситуация. Очень хочется выступить так, как могу, абстрагироваться от волнения, от информационной бури, которая обрушилась на нас. Хочется обратиться к нашим болельщикам, чтобы были добрее и поддерживали нас», — подчеркнула сноубордистка.

Также Заварзина объявила, что на время проведения Олимпийских игр она не планирует пользоваться социальными сетями и читать новости, кроме того она удалила Instagram. Для выражения своего самочувствия фанатам она будет использовать только блог на новостном сайте. Заварзина отметила, что наставления президента России настроили ее на нужный лад. Со своей стороны сноубордистка пообещала приложить все усилия, чтобы привезти те медали, которые заслуживает ее страна.

Напомним, что согласно решению Международного Олимпийского комитета российская сборная не допускается к участию в зимней Олимпиаде в Корее. Атлеты, представляющие Россию, которые не связаны с расследованием Всемирного антидопингового агентства, будут выступать под олимпийским флагом и без гимна России.

В спортивной карьере Заварзиной это будут третьи игры.


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