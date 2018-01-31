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Велогонщика Сергея Лагутина во время тренировки сбила машина в Италии

Вчера, 19:19

Команда «Газпром-Русвело» на время лишилась Сергея Лагутина. Велогонщика во время тренировки сбила машина. Инцидент произошел в провинции Карминьяно Италии. Информацию подтвердил генменеджер команды Ренат Хамидулин.

Сергей Лагутин пострадал в ДТП в итальянской провинции Карминьяно. Известно, что во время тренировки авто совершило наезд на велогонщика. Так, пострадавшего члена команды «Газпром-Русвело» госпитализировали в ближайшую клинику. О состоянии здоровья спортсмена данных нет. Однако подтвердил информацию о ситуации генменеджер команды Ренат Хамидулин.

К слову, в 2013 году узбекский велогонщик Сергей Лагутин решил принять российское гражданство и теперь участвует в Чемпионате России по шоссейному велоспорту.


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