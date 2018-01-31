Символика СС найдена на олимпийской форме норвежцев

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Олимпийская форма норвежцев привлекла внимание бдительных юзеров. Известно, что руна Тир, использованная на свитерах олимпийцев, в прошлом использовалась в Гитлеровской Германии в СС.

Использованный символ руны Тир в прошлом был наградой в лавах СС. Подняв историческую справку, это стало известно пользователям интернета, которые и уличили в плагиате создателей одежды для сборной Норвегии.

В Германии значки с изображением руны принято был вручать выпускникам СС и членам организации «Гитлерюгенд» за спортивные достижения. Изменят ли стиль формы норвежские дизайнеры, пока неизвестно. Однако вопросом заинтересовались историки.