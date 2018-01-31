VistaNews.ru


Путин извинился перед не попавшими на ОИ-2018 атлетами

Сегодня, 16:02

Президент РФ Владимир Путин провел 31 января встречу с членами отечественной Олимпийской сборной. Глава государства принес публичные извинения перед атлетами, которых он не сумел оградить от запрета на участие в зимних ОИ-2018.

В своем обращении к российским олимпийцам Путин отметил труд, который спортсмены прикладывают для достижения выдающихся результатов. Глава государства остался крайне недоволен влиянием на современный спорт посторонних факторов, таких как политика.

Больше всего Путина расстраивают возникающие в обществе разногласия, касающиеся антидопингового скандала в российском спорте. В завершении речи на встрече с членами Олимпийской сборной президент попросил у отечественных спортсменов прощения, за то, что он не смог их уберечь от запрета МОК на поездку в Пхенчхан.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.