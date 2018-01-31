Путин извинился перед не попавшими на ОИ-2018 атлетами

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Президент РФ Владимир Путин провел 31 января встречу с членами отечественной Олимпийской сборной. Глава государства принес публичные извинения перед атлетами, которых он не сумел оградить от запрета на участие в зимних ОИ-2018.

В своем обращении к российским олимпийцам Путин отметил труд, который спортсмены прикладывают для достижения выдающихся результатов. Глава государства остался крайне недоволен влиянием на современный спорт посторонних факторов, таких как политика.

Больше всего Путина расстраивают возникающие в обществе разногласия, касающиеся антидопингового скандала в российском спорте. В завершении речи на встрече с членами Олимпийской сборной президент попросил у отечественных спортсменов прощения, за то, что он не смог их уберечь от запрета МОК на поездку в Пхенчхан.