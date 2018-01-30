Олимпийскую медаль предложили купить за 888 млрд рублей

Вчера, 22:22

Сувенирная медаль с Олимпиады 2008 года в Пекине выставлена на продажу на сайте Avito. Владимир, продавец из города Благовещенска, требует за медаль 888 миллионов рублей.

На фотокарточках, добавленных к записи, изображена сама медаль с декорацией из якобы натурального камня, лакированный футляр и сертификаты о подлинности, написанные на китайском языке. Но эксперты твердят, что по фотографии невозможно определить настоящая медаль или нет, хотя владелец утверждает обратное, что это лимитированная серия выпуска и у него есть все сертификаты.

Также на сайте Avito можно найти и обычные сувенирные медали из олимпиады в Пекине, но они сделаны не из драгоценных металлов с позолотой и их цена колеблется от двух до четырех тысяч рублей.