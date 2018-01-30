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Путин прокомментировал допинг-скандал в России и в мире

Вчера, 20:45

Кандидат на пост президента России в 2018 году встретился с доверенными лицами в Гостином дворе. Президент прокомментировал ситуацию с допинг-скандалом в России. Также политик провел параллель между ситуацией употребления спецвеществ в мире.

Владимир Путин уверен, что практика уличения в приеме допинга существует в мире. Однако разница между Россией и ними в том, что гнусные истории не выпячивают и не раскручивают, как это сделали со спортсменами РФ.

«Все-таки случаи употребления и применения допинга были - правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала», - признал президент РФ.

К слову, певица Зара стала доверенным лицом Владимира Путина в Санкт-Петербургском выборном штабе волонтеров, организованному к волеизъявлению граждан РФ в 2018 году.

Также, МОК обязан был проучить Путина в ситуации с допинг-пробами россиян.


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