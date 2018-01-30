Тертюшков: Отказ от участия в олимпиаде Ольги Граф понятен и оправдан

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Двукратная чемпионка Олимпиады Ольга Граф приняла решение не принимать участие в Олимпиаде-2018. Такое решение считает понятным министр физической культуры и спорта Московской области.

Ситуация вокруг участия российской сборной на Олимпиаде-2018 складывается очень неблагоприятным образом. Как известно, российская команда будет принимать в них участие под нейтральным флагом.

Такое положение вещей не устроило многих спортсменов. Несколько дней назад двукратная чемпионка Олимпиады в Сочи по конькобежному спорту Ольга Граф решила не принимать в ней участие. Приглашение на участие в играх в Пхенчхане спортсменка получила.

О решении Граф сообщила на своей страничке в социальной сети Instagram. В обращении конькобежица рассказала о том, что не хочет быть разменной монетой в грязных политических разборках, которые мировая общественность пытается чинить с Россией.

Многие спортсмены, чиновники и простые граждане поддержали такое нелегкое решение Граф. По словам министра физической культуры и спорта в Московской области Романа Терюшкова, он с уважением и пониманием относится к данному решению спортсменки. Также чиновник подозревает, что после него может последовать цепная реакция.

Напомним, что российская сборная на Олимпийских играх -2018 будет представлена 169 спортсменами.