VistaNews.ru


Владимир Путин назвал информатора WADA Родченкова придурком

Сегодня, 14:53

Путин прокомментировал скандал с допингом, в результате которого спортсменов РФ отсранили от ОИ-2018. В ходе своей речи Путин назвал информатора WADA придурком.

«Поймали этого придурка Родченкова. У человека явно проблемы. Он занимался противозаконным деятельностью, а его назначили главой антидопинговой лаборатории. Его в тюрьму надо посадить. У него были попытки суицида, это говорит о проблемах. А все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли вообще доверять? Говорят, что хорошо, что он работает под контролем спецслужб США. Для кого это замечательно? Это нас это не замечательно», - заявил Владимир Путин.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.