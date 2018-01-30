Владимир Путин назвал информатора WADA Родченкова придурком

Сегодня, 14:53

Путин прокомментировал скандал с допингом, в результате которого спортсменов РФ отсранили от ОИ-2018. В ходе своей речи Путин назвал информатора WADA придурком.

«Поймали этого придурка Родченкова. У человека явно проблемы. Он занимался противозаконным деятельностью, а его назначили главой антидопинговой лаборатории. Его в тюрьму надо посадить. У него были попытки суицида, это говорит о проблемах. А все основано на показаниях этого человека. На показаниях человека, которому можно ли вообще доверять? Говорят, что хорошо, что он работает под контролем спецслужб США. Для кого это замечательно? Это нас это не замечательно», - заявил Владимир Путин.