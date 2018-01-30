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Гимнастку из Южной Кореи «затравили» за симпатию к России

Сегодня, 13:43

Пользователи соцсети Instagram заставили чемпионку Южной Кореи по художественной гимнастике Сон Ен Чжэ извиняться за лайк под постом российской коллеги Аделины Сотниковой. Интернет-сообществу не понравилась симпатия азиатской спортсменки к России.

На фоне скандала вокруг российских олимпийцев фигуристка Аделина Сотникова опубликовала свое фото с игр 2014 года в Сочи. Снимок понравился гимнастке Сон Ен Чжэ, поставившей под ним лайк. Соотечественники южнокорейской спортсменки расценили «сердечко» под записью россиянки, как симпатию к РФ в целом, обрушив на Чжэ волну критики.

Как итог, администрации Instagram пришлось заблокировать аккаунт оскандалившейся гимнастки, а сама южнокорейская спортсменка извинилась перед соотечественниками за «симпатию к России». К слову, Чжэ заявила общественности, что поддерживает Сотникову, которая как и гимнастка становилась жертвой кибербуллинга.


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