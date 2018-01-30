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Депутат Госдумы Журова прокомментировала решение Граф отказаться от ОИ-2018

Сегодня, 13:00

Депутат Государственной Думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала решение Ольги Граф воздержаться от участия в ОИ-2018, которые пройдут в Пхенчхане. Представитель Госдумы считает, что спортсменка поспешила с принятием такого решения, так как арбитражный суд пока не вынес по ней решение.

Светлана Журова, которая сама является олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, считает, что Ольга Граф не должна была торопиться с принятием решения об участии в ОИ-2018, так как Спортивный арбитражный суд пока не вынес окончательное решение по российской команде конькобежцев.

Граф, по мнению Журовой, должна была дождаться вердикта и тогда уже принимать окончательное решение, ведь если решение CAS по российским спортсменам было бы положительным, она могла бы стать одной из участниц сборной России и привезти первые места после окончания ОИ-2018.


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