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МОК не пустит на Олимпиаду 22 российских тренеров

Вчера, 19:02

Представители МОК не пустят на Олимпиаду 22 тренеров, представляющих РФ. В их списке конькобежец Константин Полтавец и биатлонисты Владимир Барнашов, Владимир Королькевич, Михаил Девятьяров и Сергей Коновалов.

Представители Международного олимпийского комитета опубликовали официальный список, согласно которому 22 тренера из Российской Федерации не смогут принять участие в грядущей Олимпиаде. Также не допущены на спортивное мероприятие шесть медицинских работников. Претензии нашлись к тренерам конькобежцев и биатлонистов, но к тренерскому составу по фристайлу и керлингу у них вопросов не возникло.

Сегодня стало известно, что к участию на предстоящей Олимпиаде не допущен Козлов Артем, житель Ярославской области. Неизвестно, по какой причине он не станет одним из представителей России, которые вынуждены выступать под нейтральным знамением.


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