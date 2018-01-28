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Спортсмена из Ярославской области не допускают на Олимпиаду

Сегодня, 14:09

Артем Козлов, спортсмен из Ярославской области, был не допущен на участие в Олимпиаде, которую проведут в Южной Корее. Молодой человек является шорт-трекистом из Рыбинска и призером Чемпионата России.

Накануне был обнародован официальный список спортсменов из Российской Федерации, которые допущены на участие в Олимпиаде. В нем не оказалось ярославского шорт-трекиста из Рыбинска Артема Козлова.

Олимпиада будет организована в Южной Корее в период с 9 по 25 февраля. Ярославскую область под нейтральным флагом представят два хоккеиста и пять фристайлеров. Списки отечественных спортсменов, которых не допустили, поражают общественность. К примеру, из 45 лыжников были допущены только двадцать, но это не касается антидопингового скандала. Знаменитые Шипулин и Устюгов в списках не оказались, свое решение представители МОК попытались разъяснить.


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