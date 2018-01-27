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Совет директоров USA Gymnastics в полном составе ушёл в отставку

Сегодня, 13:01

Совет директоров организации, возглавляющей спортивную гимнастику США (USA Gymnastics), в полном составе подал в отставку. Это стало следствием секс-скандала в женской национальной сборной.

 Как оказалось, врач гимнастической женской сборной США Ларри Насар на протяжении долгих лет сексуально домогался молодых гимнасток, часть из которых были несовершеннолетними.

Среди пострадавших такие известные в мире гимнастики имена, как чемпионки Олимпиад Маккайла Марони, Эли Райсман и Симона Байлз.

Насар был в конце 2017 года осуждён на 60 лет за то, что хранил детскую порнографию. После этого вскрылись факты его насилия над юными гимнастками.

24 января в связи с этим его срок был увеличен до 175 лет. На следующий день Олимпийский комитет США направил в адрес USA Gymnastics письмо, содержащее соответствующие требования.

Руководство организации уже ответило, что полностью принимает их. Также оно выразило уверенность, что при точном выполнении данных требований, права и возможности женщин в организации окажутся более расширенными, а безопасность спортсменок улучшится.


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