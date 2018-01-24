Вчера, 18:50

Руководство клуба «Локомотив» не хочет продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым. На место футболиста в команду придет Олег Шатов.

На данный момент Дмитрий Тарасов переживает не лучшие времена, несмотря на женитьбу на Анастасии Костенко и ожидание первенца. Футболист может потерять работу в «Локомотиве» и ему будет нечем содержать свою новую семью. Некоторые предлагают спортсмену податься на эстраду, как сделала его бывшая жена Ольга Бузова, когда тот хладнокровно променял ее на модель.

На место Дмитрия Тарасова в «Локомотив» придет новый спортсмен Олег Шатов. Многие сомневаются, что супруг Костенко сможет найти себе престижную работу, другая же половина уверена, что «Локомотив» теряет ценный кадр. Сам футболист не комментирует ситуацию, как и его жена Анастасия. В любом случае, Тарасов, как настоящий мужчина, не пропадет сам и не даст пропасть его родным.