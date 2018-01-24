В Ростовской области бабушка помогла внуку в поединке на ринге

Сегодня, 16:14

В Ростовской области в рамках проведения соревнований в дисциплине национальной борьбы «Гураш», которые проводят с использованием правил греко-римской борьбы, на ковёр выбежала эмоциональная бабушка одного из спортсменов и ударила соперника своего внука.

Данный инцидент произошёл ещё летом, но видеозапись выложили в Сеть совсем недавно. Во время просмотра видеоролика заметно, как два молодых парня в трико проводят борцовский поединок с применением различных приёмов. В течение нескольких минут можно посмотреть, как пожилая бабушка одного из спортсменов ходит возле ковра и активно болеет, не скрывая своих эмоций и обращаясь к судье, а также к комментатору.

В очередном раунде парень в красном трико повалил на ковёр парня в синем. Пожилая женщина выбежала на ринг и несильно ударила обидчика своего внука по голове, а затем вернулась к зрителям.

Люди, которые присутствовали на поединке, стали сразу же хлопать. Абсолютно все отнеслись с пониманием к поступку бабушки. Однако из-за неспортивного поведения поединок прервали.