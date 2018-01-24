Министр спорта заявил о невозможности бойкота Россией Олимпийских игр

Сегодня, 15:15

Министр спорта России Павел Колобков настаивает на твердой позиции его ведомства относительно невозможности бойкота российской сборной Олимпийских игр в Пхенчхане. По мнению функционера, российские спортсмены должны выступить под нейтральным флагом.

При этом Колобков ссылается на решение олимпийского собрания. Тем не менее, не факт, что те спортсмены, которые на собрании голосовали за участие в Олимпиаде на унизительных условиях, сами будут допущены в Южную Корею Международным олимпийским комитетом. Списки невъездных атлетов из России еще до конца не определены.

Общественное мнение в России по поводу участия спортсменов российской сборной давно стало полярным. Часть граждан считает, что запрет государственного флага и символики на Играх является заведомым унижением Российской Федерации. Оппоненты при этом говорят, что было бы жестоко лишать российских спортсменов возможности выступить на главных международных соревнованиях.