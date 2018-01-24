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Криштиану Роналду приступил к тренировкам после кровавого удара

Сегодня, 14:27

Самый популярный в мире португальский футболист Криштиану Роналду пришел в себя после получения кровавой травмы и уже приступил к общим тренировкам о сборной. Об этом сообщает информационный портал Vladtime.ru.

Стало известно, что звезда футбола и нападающий «Реал Мадрид» Криштиану Роналду впервые после получения травмы появился в тренировочном лагере сборной. Уже во вторник, футболист был замечен на утренней тренировке, где получил физической нагрузке ровно столько, сколько и другие спортсмены.

Напомним, что в прошлое воскресенье в матче против клуба «Депортиво», после забитого в ворота противников гола, Роналду получил травму головы. На данный момент футболист чувствует себя лучше, однако левый глаз до сих пор остается напухшим из-за синяков.


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