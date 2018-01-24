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В МОК объяснили недопуск Шипулина и Устюгова на Олимпиаду

Сегодня, 12:43

Кристина Клостер, член МОК, объяснила недопуск россиян Антона Шипулина и Сергея Устюгова на Олимпиаду-2018. Спортивное мероприятие международного масштаба пройдет в Пхенчхане.

По словам Кристины Клостер, одним из критериев участия нейтральных спортсменов, прибывших из Российской Федерации, выступает отсутствие их имен в докладе Ричарда Макларена. Член МОК подчеркивает, что она не располагает информацией касательно участия Антона Шипулина и Сергея Устюгова в допинговой программе. Клостер подчеркивает, если этих российских спортсменов нет в списке, значит, они не соответствуют всем критериям, необходимым для допуска на Олимпиаду.

Накануне стало известно, что руководство Международного олимпийского комитета допустило только двадцать отечественных лыжников, всего был представлен список из 45 человек.


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