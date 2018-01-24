МОК допустил на Олимпиаду 20 лыжников из России

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Представители МОК допустили на участие в Олимпиаде 20 лыжников из России. Всего в списке Федерации лыжных гонок РФ числилось 45 спортсменов.

В рамках Олимпиады со стороны Российской Федерации выступят двадцать лыжников. Изначально Федерация лыжных гонок РФ подавала список, где числилось 45 спортсменов. Причины, по которым отечественные спортсмены не смогут принять участие, не касаются нарушения антидопинговых норм.

В качестве примера Международный олимпийский комитет представляет ситуации с Татьяной Алешиной и Денисом Спицовым. У лыжников не успели взять четыре пробы на допинг в период вне соревнований, так как эти атлеты попали во взрослую команду сравнительно недавно. Приглашение на участие в Олимпиаде не получил знаменитый Сергей Устюгов, лидер сборной Российской Федерации. Спортсмен не комментирует ситуацию.