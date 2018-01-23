В Челябинске пройдет международный турнир по конному спорту

Вчера, 21:11

Предстоящие в Челябинске международные соревнования по конному спорту приурочили к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года.

В парке отдыха и спорта «Рифей» столицы Южного Урала вскоре организуют международный турнир по конному спорту, в связи с чем руководство города постановило провести мероприятия по развитию инфраструктуры комплекса.

Глава города Борис Дубровский постановил превратить его в полноценную зону отдыха для всех жителей города, семей с детьми, и чтобы он соответствовал всем требованиям и тенденциям культурного и массового отдыха. Он отметил, что вскоре в зоне расположения парка будет возведен новый торговый центр IKEA и аквапарк.

За 2018-2020 годы там проведут мероприятия по установке физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сформируют большой стадион, который будет включать веревочный парк, беговые дорожки, скейт-парк, много тренажеров, скалодором. Один из инвесторов рассматривает возможность установки на территории комплекса термальных бассейнов.