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IBU не повлияет на МОК, чтобы выслали приглашение Шипулину на ОИ-2018

Сегодня, 14:33

IBU не может заставить МОК выдать Шипулину приглашение на Олимпиаду. По правилам международный союз биатлонистов не имеет полномочий вторгаться в дела комиссии олимпийского комитета, который отвечает за допуск спортсменов к Играм в Южной Корее.

Об этом стало известно от Андерса Бессеберга, главы IBU. Он и прокомментировал факт отсутствия на Олимпиаде чемпиона мира Антона Шипулина. Как стало известно, глава ОКР России Станислав Поздняков сказал, что в списки также не внесли ещё двоих спотрсменов: Сергея Устюгова и Виктора Ана.

Как сообщалось ранее, IBU не имеют права влиять на вышестоящие вопросы. "Дело о включении в список участников будет решать Союз биатлонистов РФ и непосредственно ОКР. Мы просто не можем повлиять на ситуацию", рассказал Бессеберг.

Напомним, Олимпиада пройдет в городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.


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