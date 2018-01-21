VistaNews.ru


ФИФА обвинили во взятничестве при выборе хозяйки чемпионата мира

Вчера, 19:38

ФИФА обвиняется в получении взятки за выбор страны хозяйкой чемпионата мира-2022. Как стало известно, денежные средства в размере ста миллионов долларов получил Хулио Грондон, бывший вице-президент ФИФА за зачёт голоса Катары при выборах страны, которая будет организатором мероприятия.

Стоит отметить, что Мишель Платини поддерживал непосредственно катарцев, а Йозеф Блаттер лично договорился о цене сделки с государственным каналом. Как стало известно, экс-глава был уверенным в победе задолго до голосования и звонил Бараку Обаме, что бы заявить о проигрыше американской заявки. Как сообщают источники, что Франц Беккенбауэр, который поддерживал заявку Австралии, взял деньги от Катара. После, попросту отдал свой голос зав необходимого претендента.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.