ФИФА обвинили во взятничестве при выборе хозяйки чемпионата мира

Вчера, 19:38

ФИФА обвиняется в получении взятки за выбор страны хозяйкой чемпионата мира-2022. Как стало известно, денежные средства в размере ста миллионов долларов получил Хулио Грондон, бывший вице-президент ФИФА за зачёт голоса Катары при выборах страны, которая будет организатором мероприятия.

Стоит отметить, что Мишель Платини поддерживал непосредственно катарцев, а Йозеф Блаттер лично договорился о цене сделки с государственным каналом. Как стало известно, экс-глава был уверенным в победе задолго до голосования и звонил Бараку Обаме, что бы заявить о проигрыше американской заявки. Как сообщают источники, что Франц Беккенбауэр, который поддерживал заявку Австралии, взял деньги от Катара. После, попросту отдал свой голос зав необходимого претендента.