В Батуми стартовала стройка стадиона, соответствующего стандартам УЕФА

Вчера, 17:26

В Батуми сообщили, что приступили к строительству стадиона, который станет соответствовать стандартам УЕФА. Новая арена будет вмещать более 20 тысяч зрителей.

Сообщение сделал Зураб Алавидзе, возглавляющий в Грузии Минэкономразвития. С его слов, данное событие станет «историческим» для всей Грузии, а не только для Батуми.

Алавидзе сообщил, что на территории его страны началась постройка нового стадиона, который войдёт в полное соответствие со стандартами, которые установила УЕФА.

На данной арене стане возможным проводить не только спортивные, но и культурные мероприятия. Строительство стадиона займёт период в два года.

Леван Кобиашвили, возглавляющий футбольную федерацию Грузии, сообщил, данное событие является «эпохальным» для его страны. Оно предназначено поспособствовать не только развитию грузинского футбола, но и всего спорта, который сейчас существует в данном государстве.

Спортивные журналисты, в связи с этим, уже обращают внимание СМИ на то, что ранее Грузия уже располагала подобным стадионом в Батуми. Его демонтировали по указу руководства страны в 2005 году.

Сообщение об этом сделал Реваз Челебадзе, ставший в составе сборной СССР чемпионом Олимпиады, проводившейся в 1980 году.

Строительство нового стадиона в Грузии будет осуществляться за счёт средств государственного бюджета.