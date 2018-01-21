Александр Емельяненко стал членом Putin Team

Вчера, 16:50

Младший брат Федора Емельяненко Александр стал членом Putin Team. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Емельяненко присоединяется к Putin Team, основателем которого является хоккеист Александр Овечкин. Функционирует данное сообщество с ноября минувшего года. Помимо того, Емельяненко рассказал о новом бое, который он проведет против Шимона Байора. Бойцы сразятся в Самаре в начале марта.

Прежде отечественный фигурист Дмитрий Соловьев также стал членом "Команды Путина". Об этом он сообщил в соцсети. Форвард питерского СКА Илья Ковальчук аналогично выражает поддержку своему коллеге Овечкину по поводу создания данной структуры, посвященной нынешнему главе российского государства.

Александр Овечкин основал Putin Team в середине осени, о чем рассказал в Instagram. В настоящее время в движении присутствуют российские гимнастки, известный тренер Валерий Газзаев и многие другие.