Скоро объявят список российских фигуристов на ОИ-2018

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Глава ФФККР Александр Коган рассказал, что уже к 6 февраля будет создан окончательный список спортсменов командного олимпийского турнира по фигурному катанию.

Именно к этому моменту ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) должна будет подать официальную заявку.

Коган добавляет, что окончательный список спортсменов на произвольную программу необходимо будет определить к 9 февраля. Команда, как и во время сочинской Олимпиады, получит право на две замены.

Конечный список спортсменов из РФ на Игры ОИ-2018 по решению МОК определит созданная комиссия, в которую входят эксперты. Проходить этот процесс будет под чётким надзором Валери Фурнейрон. Специалисты изучат российских атлетов на использование допинга, а также на отсутствие в прошлом санкций за нарушение правил по применению стероидов и допинга.

МОК озвучит не ранее 27 января своё постановление по числу спортсменов, которые были допущены. В этот момент выпишут приглашения на ОИ и зарегистрируют делегацию «Олимпийские атлеты из РФ».