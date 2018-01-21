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Найден способ улучшить результаты российских спортсменов без допинга

Сегодня, 12:37

Директор «ФИЦ питания и биотехнологии» Дмитрий Никитюк рассказал о способе улучшить достижения и результативность спортсменов из РФ без употребления допинга. К примеру, одним из способов стало составление индивидуального меню.

Дмитрий Никитюк уточняет, что учёные нашли новую диагностическую систему, которая позволит разработать для каждого спортсмена уникальное меню. Питание будет построено на личных особенностях организма, физической деятельности, виде спорта, а также индивидуальных вкусовых предпочтениях.

По словам чиновника, в рамках исследования специалисты выяснили, что такое меню способно благоприятно повлиять на здоровье человека, а также улучшить его результаты в спорте, в том числе и силу, и выносливость, и также всё то, что нужно спортсмену для достижения высоких результатов в спорте.

Однако загвоздка состоит в том, что профессиональные спортсмены и так всегда работают с высококвалифицированными диетологами, которые и составляют им меню по индивидуальным особенностям на развитие необходимых спортивных качеств.


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