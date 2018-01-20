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Южная Корея и КНДР согласовали с МОК участие северокорейских спортсменов в ОИ-2018

Вчера, 16:58

Томас Бах, глава МОК (Международный олимпийский комитет) заявил, что Южная Корея и КНДР согласовали с ведомством участие северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018. Известно, что со стороны КНДР в спортивных соревнованиях будут участвовать 22 спортсмена.

Кроме того, с Международным олимпийским комитетом было согласовано и объединение женской команды по хоккею Южной Кореи и КНДР. На церемонии открытия турнира будет присутствовать общая делегация двух стран. Олимпиада-2018 пройдёт с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Также в списке решений МОК сказано, что ведомство одобряет просьбы двух стран, теперь их делегации выйдут под одним названием «Корея» на церемонии открытия. Комитет решил создать общую женскую команду по хоккею. В ней будет 23 игрока. Кроме этого, ведомство выделило места для квоты после окончания срока регистрации на квалификационную пару в фигурном катании. Были выделены и два места для конькобежцев на дистанциях 500 и 1500 метров, три квоты в гонках на лыжах, а также три – в горных лыжах.

Любое техническое оборудование, которое понадобиться спортсменам, выделят сами МОК.


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