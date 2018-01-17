В России 36 легкоатлетов снялись с соревнований перед приездом допинг-офицеров

Сегодня, 14:45

В России 36 сильных легкоатлетов снялись с соревнований после новости о приезде допинг-офицеров из РУСАДА. Инцидент произошел на чемпионате Сибирского федерального округа.

В списке 36 легкоатлетов, которые приняли решение отказаться от участия на соревнованиях, числятся: 11 взрослых спортсменов, 4 юниора возрастом до 23 лет, 14 юниоров возрастом до 20 лет, а также семеро девушек до 18 лет. Те, кто решил попробовать себя в забеге, не смогли финишировать. Этот маневр позволил им избежать процедуры прохождения обязательного допинг-контроля.

Вокруг РУСАДА скандалы не утихают с 2015 года. Тогда представители ВАДА решили, что отечественное агентство не соответствует кодексу организации, а потому его деятельность остановили. Это послужило причиной выступления российских спортсменов на международных мероприятиях под нейтральным флагом.