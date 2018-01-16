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В США марафонец приписывал круги, отсиживаясь в туалете

Сегодня, 13:55

В США марафонец Келли Эгню приписывал себе круги, спокойно отсиживаясь в установленном биотуалете. Это происходило во время прохождения беговой дистанции в Аризоне.

Келли Эгню возвращался на стартовую позицию после очередного круга, проведя около семи минут в биотуалете. Таким образом, он финишировал, приписав себе 1,5 километра. Поведение спортсмена было замечено со стороны представителя MCM timing, занимающегося фиксацией результатов.

По словам Джейка Мерфи, который расследует подобные нарушения, когда Келли Эгню закончил круг, то пересек черту финиша и остановился. После посмотрел на монитор и направился к биотуалету. За спортсменом наблюдали на протяжении десяти минут, он скрывался в туалете и спустя семь минут выбегал на финишную черту. Его предыдущие показатели аннулированы, включая забеги в 2014 и 2015 годах.


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