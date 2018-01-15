VistaNews.ru


Ростовчанин посоветовал применить эмблему СССР на Олимпиаде в Пхенчане

Вчера, 19:58

Житель Ростова внес предложение участникам будущей Олимпиады отправиться на соревнования с эмблемой СССР. Такие рекомендации были направлены тем спортсменам, которым запретили на играх представлять РФ.

В феврале текущего года в Пхенчане пройдет Олимпиада-2018. Так как некоторых участников не допустили участвовать в Играх под транспарантом РФ, некоторые поклонники остались очень возмущены таким инцидентом. В социальных сетях полно тем, в которых обсуждаются эти события. Мужчина, который проживает в Ростове также высказал свое мнение, с помощью которого можно решить возникшую проблему.

Он предложил спортсменам настаивать на принятии участия в Олимпиаде, правда с другой эмблемой. Гражданин посоветовал использовать в качестве опознавательного знака спортсменам логотип СССР. Ведь символика для многих очень знакома, так что это будет своего рода креативом в стиле ретро.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.