Ростовчанин посоветовал применить эмблему СССР на Олимпиаде в Пхенчане

Вчера, 19:58

Житель Ростова внес предложение участникам будущей Олимпиады отправиться на соревнования с эмблемой СССР. Такие рекомендации были направлены тем спортсменам, которым запретили на играх представлять РФ.

В феврале текущего года в Пхенчане пройдет Олимпиада-2018. Так как некоторых участников не допустили участвовать в Играх под транспарантом РФ, некоторые поклонники остались очень возмущены таким инцидентом. В социальных сетях полно тем, в которых обсуждаются эти события. Мужчина, который проживает в Ростове также высказал свое мнение, с помощью которого можно решить возникшую проблему.

Он предложил спортсменам настаивать на принятии участия в Олимпиаде, правда с другой эмблемой. Гражданин посоветовал использовать в качестве опознавательного знака спортсменам логотип СССР. Ведь символика для многих очень знакома, так что это будет своего рода креативом в стиле ретро.