Сегодня, 13:09

Маруан Феллаини сходил на свидание с бывшей участницей "Дома-2". Игрок марроканского происхождения анлийского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" был замечен с Викторией Боней в одном из ресторанов.

Совместное фото было опубликовано в сети интернет поклонниками поп-дивы. Следует напомнить, что Феллиани находится на грани исключения из футбольного клуба. В этом сезоне он сыграл 13 матчей, где забил четыре гола. По условиям контракта, срок пребывания бельгийца в английском "Манчестере" истекает в начале лета текущего года.

Ранее сообщалось, что сын тренера "Манчестер Юнайтед" предлагал расстрелять арбитров.