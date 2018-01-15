Плющенко отшутился, что станет министром спорта РФ

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Евгений Плющенко отшутился, что станет министром спорта России. Известный двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию предлагает сократить заработную плату футболистам из сборной.

Как утверждает спортсмен, только тогда они начнут играть в полную силу. А за голы необходимо выплачивать премию. "У нас в стране есть отличные игроки, поэтому в таком виде спорта, как футбол, у России ещё всё будет. Но я думаю, нужно просто меньше платить им, тогда они будут лучше стараться. Пусть зарплата будет 30 тысяч рублей. Если забил гол, то получи премию", - поделился мнением Евгений. Кроме того, он шутил, что хочет занять пост министра спорта, подчеркнув, что мог бы стать отличным функционером.