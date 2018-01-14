Скончался в 67 лет фигурант коррупционного дела ФИФА Хулио Роча

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Скончался фигурант коррупционного дела ФИФА в США. Хулио Роча было 67 лет. Причиной смерти стала болезнь – рак. Информацию предоставил Мануэль Кинтанилья (президент национальной федерации футбола Никарагуа).

Коррупционное дело ФИФА в отношении Хулио Роча можно считать «глухарем». Причиной стала скоропостижная кончина фигуранта дела. Известно, что умершему Хулио было 67 лет, а причиной смерти назвали болезнь, которая подкосила Роча в последние месяцы. Также медики предположили, что умерший был пациентом онкоклиники, где ему помогали побороть раковые клетки, однако безуспешно.

Какова судьба иска США против Роча пока непонятно, поскольку обвиняемый не сможет понести ответственность за возможную вину в коррупционном скандале.

Известно, что Роча был главой Федерации с 1987 по 2012 год. В мае 2015 года он был арестован в Швейцарии по делу о коррупции в ФИФА и впоследствии экстрадирован в США. Роче были предъявлены обвинения в получении взяток в размере 150 тыс. долларов, в 2016-м он признал вину в суде США по нескольким пунктам и ожидал вынесения приговора. Ему грозило не менее 20 лет тюрьмы. В 2017 году он был пожизненно отстранен ФИФА от футбольной деятельности.