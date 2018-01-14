Боксёрша из Украины снялась голой на видео

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Боксёрша из Украины произвела в сети настоящий фурор. Таковы спортивные итоги 13 января. Украинская спортсменка-вундеркинд шокировала поьзователей сети интернет своим видео.

Спортсменки снялись голыми, чтобы намеренно показать красоту тела. Самого сильного боксёра вынудили пойти на радикальные меры. Кроме этого, талантливая Киевская гимнастка с очаровательной внешностью снималась абсолютно голой на странице Instagram русского посла.

Следует отметить, что накануне чемпионы кросс-фита, балерины и наездники показали свои фигуры для огромной эротической фотоработы, которая была снята экс-биатлонисткой.