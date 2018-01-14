VistaNews.ru


Боксёрша из Украины снялась голой на видео

Сегодня, 11:49

Боксёрша из Украины произвела в сети настоящий фурор. Таковы спортивные итоги 13 января. Украинская спортсменка-вундеркинд шокировала поьзователей сети интернет своим видео.

Спортсменки снялись голыми, чтобы намеренно показать красоту тела. Самого сильного боксёра вынудили пойти на радикальные меры. Кроме этого, талантливая Киевская гимнастка с очаровательной внешностью снималась абсолютно голой на странице Instagram русского посла.

Следует отметить, что накануне чемпионы кросс-фита, балерины и наездники показали свои фигуры для огромной эротической фотоработы, которая была снята экс-биатлонисткой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.