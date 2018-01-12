Стрелок Давыдов в критическом состоянии из-за ранения вне спортивного объекта

Вчера, 21:01

Трагическое происшествие с призером юношеского чемпионата Европы по стрельбе Валерием Давыдовым произошло не в ходе тренировки и не на спортивном объекте. Сейчас спортсмен, раненный в висок, находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как критическое.

Правоохранители Орловской области начали расследование по факту тяжелого ранения Давыдова. По предварительным данным, выстрел был произведен из травматического оружия. По словам представителей Стрелкового союза, этот инцидент деликатного свойства и является следствием трагических обстоятельств. Следственные действия проводятся со всеми, кто видел Давыдова накануне происшествия.

В Орловской области Валерий стал знаменитостью, когда в прошлом году завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Баку. Тогда среди юниоров была серьезная конкуренция, и Давыдову немного не хватило удачи, чтобы стать первым в стрельбе по движущейся мишени на 50-метровой дистанции. Стрелковый союз будет помогать Давыдову выжить и встать на ноги.