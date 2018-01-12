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В Москве умер экс-гендиректор ФК «Сатурн» Борис Жиганов

Сегодня, 11:06

Борис Жиганов, экс-гендиректор ФК «Сатурн», умер на 63-м году жизни в Москве. Об этом проинформировали представители футбольного клуба на официальном сайте.

Борис Жиганов скончался в 62-летнем возрасте. На данный момент не сообщается причина смерти бывшего генерального директора футбольного клуба «Сатурн». Известно, что он занимал этот пост до 2009 года. Команда из Раменского выступала в футбольной премьер-лиге Российской Федерации с 1999 по 2010 годы. На сегодняшний день ФК играет в третьем по силе отечественном дивизионе.

Похороны Бориса Жиганова будут организованы в субботу, 13 января, в Одинцове на Лайковском кладбище. Прощание с ним также пройдет в субботу в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 Москвы. Коллеги и спортсмены соболезнуют родным Жиганова, так как это очень серьезная утрата.


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