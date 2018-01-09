Оторвавшийся тромб стал причиной смерти Валерия Матюнина

Вчера, 18:37

Причиной сегодняшней смерти Валерия Матюнина стал внезапно оторвавшийся тромб. Об этом рассказали представители московского ФК «Динамо».

Согласно сообщению пресс-службы «Динамо», Валерий Михайлович Матюнин до последнего выступал в рядах ветеранов команды и несколько раз был признан лучшим участником знаменитого Кубка ветеранов под названием «Негаснущие звезды». Также он был лучшим бомбардиром спортивного коллектива. Сегодня, девятого января, после активной тренировки у него внезапно оторвался тромб, что спровоцировало смерть легендарного футболиста. Представители «Динамо» заявили, что он останется в сердцах коллег и фанатов.

Сегодня российские СМИ облетела информация о том, что не стало 57-летнего Валерия Матюнина. Он был известен в качестве обладателя Кубка Советского союза по футболу.