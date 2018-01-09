Аделина Сотникова советует «доброжелателям» подняться с дивана

Вчера, 22:30

Аделина Сотникова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, советует своим «доброжелателям» подняться с дивана. Реакция спортсменки спровоцирована негативными комментариями в социальной сети.

В Instagram на личной странице Аделины Сотниковой появилось сообщение, согласно которому девушка советует своим «доброжелателям» не доводить ее до агрессивного состояния, иначе это очень опасно. Спортсменка порекомендовала, чтобы люди держали свой язык за зубами и смотрели исключительно в свою тарелку, не влезая в чужие дела. Также Сотникова провоцирует юзеров встать с дивана и сделать хоть что-либо в своей жизни.

Закончив воспитывать пользователей, оставляющих ей негативные комментарии, Аделина обратилась к своим поклонникам с теплыми словами, отметив, что ценит каждого своего человека и благодарит их за теплые речи.