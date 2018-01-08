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В Ливерпуле начался судебный процесс над тренером по футболу Барри Беннелом‍

Вчера, 20:37

Бывший футбольный тренер Барри Беннелл признался в семи случаях растления несовершеннолетних футболистов в период с 1988 по 1991 год.

Бывший тренер детского футбольного клуба «Крю Александра», 63-летний спортсмен на данный момент обвиняется в 42 домогательствах по отношению к несовершеннолетним, в том числе в 11 эпизодах насилия сексуального характера и в двух попытках совершения таких действий. Его дело рассматривается в суде города Ливерпуль. В 1998 году за педофилию он был заключен под стражу на девять лет, а в 2015 году его снова осудили за домогательства по отношению к малолетнему мальчишке. Жертвами мужчины становились мальчики в возрасте от 8 до 15 лет.

Большой скандал разразился в футболе в Англии в ноябре 2016 года, причиной которого стала педофилия. Началом всему стало признание футболиста в прошлом Энди Вудворда, который сообщил о насильственных действиях на протяжении четырех лет, которые по отношению к нему совершал его тренер. Первый такой случай начался, когда мальчику было всего 11 лет. После этого, подобные признания сделали и другие спортсмены.


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