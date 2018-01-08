Ряд объектов на территории Лужников сдадут в эксплуатацию к ЧМ - 2018

Вчера, 20:04

Ряд новых спортивных объектов, расположенных на территории стадиона "Лужники» сдадут в эксплуатацию к ЧМ по футболу в 2018 году, о чем стало известно от Марата Хуснуллини, заместителя руководителя столицы РФ.

Ряд знаковых спортивных сооружений на территории столичных «Лужников» будут сданы в эксплуатацию к мировому чемпионату по футболу 2018 года. Всего на территории стадиона расположены 45 сооружений, все они находятся на различных стадиях возведения.

В прошлом году на территории стадиона «Лужники» завершили проведение реконструктивных мероприятий, которые стартовали еще в 2014 году, в рамках подготовки к чемпионату по футболу 2018 года. В процессе проведения данных мероприятий было увеличена вместимость сооружения, стадион теперь способен вместить 21 тысячу человек. Помимо этого, угол наклона трибун приблизили к игровому полю на максимально близкое расстояние. Были добавлены новые зоны: для людей с ограниченными возможностями и представителей СМИ.

На территории стадиона проведут четыре матча группового турнира, в том числе матч между Россией и Саудовской Аравией, а также 1/8 финала, полуфинал и финал.