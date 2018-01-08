Конькобежцы России заняли второе место на чемпионате Европы

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На чемпионате Европы в Подмосковье конькобежцы России своими силами заняли второе место в медальном зачете. Хорошими результатами отличились Кулижников, Шихова и Юсков.

В рамках неофициального медального зачета Россия выиграла 14 медалей, что позволило занять ей второе место. Первенство выиграли Павел Кулижников и Екатерина Шихова, с забегом на один километр, и Денис Юсков на 1,5 километра. Также отличились представители мужского и женского спринтов. Серебро получили Ангелина Голикова, Денис Юсков, Екатерина Шихова, Александр Румянцев и обе команды в гонках преследования. Третье место своим талантом заслужили Кулижников Павел, Захаров Руслан и Воронина Наталья.

Спортсмены конькобежного спорта стали призерами в 13 дисциплинах из общих 14. Неудачей закончилось выступление Виктории Филюшкиной, которая в массовом старте женщин, к сожалению, упала на последнем в загоне круге, в результате этот инцидент помешал ей стать одним из лидеров.