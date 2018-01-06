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У норвежских биатлонистов в новогоднюю ночь умер 13-летний сын

Сегодня, 13:42

У норвежских биатлонистов Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресен в новогоднюю ночь умер 13-летний сын Дэвид. У пары остались двое детей Николай и Элиас.

По словам убитых горем родителей, 31 декабря мальчик со всей семьей отмечал Новый год, а после отправился спать в кровать. Уже первого января утром он был обнаружен в своей постели мертвым. Известно, что Дэвид страдал легкой формой эпилепсии, но эта болезнь не мешала вести ему обычный образ жизни: он играл в футбол с друзьями и не испытывал дискомфорта. Гунн Маргит Андреассен и Фруде Андресен предполагают, что причиной преждевременной кончины мог стать приступ, произошедший с ребенком во сне.

Норвежские биатлонисты настояли на медицинской экспертизе, чтобы установить подлинную причину смерти 13-летнего сына. Спортсмены отмечают, что этот инцидент является для них немыслимым и они находятся в глубокой печали.


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