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В Пекине появились спортивные будки для фитнесголиков

Сегодня, 01:30

На улицах Пекина появились круглосуточные спортивные будки. Эта новинка уже стала востребованной среди занятых пекинцев. Стоимость 1 часа бега – 15 центов.

 В Пекине появились спорт-будки, целью которых является доступ горожан к занятиям спортом. Так, установленные на улицах мегаполиса домики дают возможность провести занятие спортом, оплатив час бега с помощью смартфона. Стоимость услуг равна 1 юаню (15 центов). Новинкой можно воспользоваться в любое время, поскольку они работают круглосуточно. Каждый мини-спортзал укомплектован беговой дорожкой, кондиционером и телевизором.

«Бегать на улице в зимнее время слишком холодно, а в мини-спортзале довольно тепло», - рассказал пользователь спортивной будки в Пекине.


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