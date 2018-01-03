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Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в клуб Японии «Нагоя Грампус»

Сегодня, 12:10

Экс-форвард ЦСКА Жуан Алвес ди Ассиис Силва, более известный фанатам как Жо, перешел в клуб Японии «Нагоя Грампус». Стоимость трансфера оценили в 11 миллионов евро.

Жо, экс-нападающий известного «Коринтианс» и бывший форвард ЦСКА, официально подписал контракт с известным японским клубом «Нагоя Грампус». По словам футболиста, он был очень рад принять для себя совершенно новый вызов и намерен выкладываться на матчах на полную, чтобы помочь японской команде получить чемпионский титул.

По итогам минувшего года Жо признали лучшим футболистом бразильского чемпионата. За спортивный сезон ему удалось забить 18 голов, разделив первенство в рядах лучших бомбардиров лиги с легендарным Энрике Доураду, форвардом «Флуминенсе». Известно, что Жо играл в ЦСКА в период с 2006 по 2008 годы и показывал хорошие результаты. Этот талантливый спортсмен, по мнению экспертов, является очень перспективным в своей области.


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