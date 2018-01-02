В больнице умер мексиканский арбитр после нападения футболиста

Сегодня, 10:44

По данным иностранных СМИ, в больнице умер Хосе Капетильо, мексиканский арбитр. Причиной тому стало нападение на него футболиста Милтона, играющего за ФК «Гвадалахара».

В ходе матча любительских команд арбитр из Мексики Хосе Капетильо был вынужден показать красную карточку футболисту Милтону, который играл з команду «Гвадалахара». Такое решение судьи не понравилось спортсмену и вызвало у него агрессию, в результате он нанес удар по голове Капетильо. Последний был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где на протяжении недели находился в коме. Сегодня иностранные СМИ сообщили о смерти арбитра.

В отношении Милтона сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, по факту ЧП проводятся следственные мероприятия. Спортсмену грозит серьезное наказание, что отразится на его футбольной карьере.